Gabi Martins se posiciona após possível envolvimento com Fernando Zor

Após ter seu nome envolvido em um possível envolvimento com Fernando Zor, Gabi Martins decidiu se posicionar e explicar toda a situação. Durante entrevista à Glamour, a ex-BBB enfatizou que tudo não passou de fake news.

“Foi uma fake news totalmente sem cabimento, porque a Maiara é muito minha amiga e o Fernando eu nunca troquei uma mensagem com ele, não sigo. Inclusive, no dia seguinte fiz uma live com a Maiara e nossa relação fica cada vez maior e mais forte. Não teve nada disso“, disse a cantora.

Outra polêmica envolvendo o nome de Gabi foi sobre sua participação na live do Atlético-MG. Após o anúncio de sua participação na transmissão, torcedores do time encontraram um vídeo dela usando a camisa do Flamengo.

“Tudo se acertou, graças a Deus! Tenho um carinho enorme pela torcida do Galo. Sempre fui atleticana e recebi ataques, sim, mas a live foi maravilhosa, fizemos um show lindo e recebi apoio dos atleticanos. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa“, contou.

Mesmo com essas confusões, o sucesso da loira só aumenta. Atualmente, a Gabi Martins tem pouco mais de oito milhões de seguidores no Instagram.

“Eu saí com 4,6 milhões [de seguidores]. Hoje estou com 8,2. Receber esse carinho nas redes sociais, mensagens maravilhosas de fãs, presentes, é com certeza a melhor sensação que pode existir. Fico muito feliz com tudo o que eles fazem por mim. Eles me ajudam na minha carreira, além do tanto de amor e carinho que eles me dão. Com certeza, foi uma mudança total na minha vida“, enfatizou.