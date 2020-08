Gabi Martins surpreende e assume affair com Danilo Gentili

Tudo indica que Gabi Martins não fará mais parte do grupo de solteiras muito em breve. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ela está conhecendo melhor Danilo Gentili.

A ex-participante do BBB 2020 teria dado início há pouco tempo e a confissão partiu da própria Gabi, durante uma live no Instagram. Questionada por Fábia, ela acabou confirmando tudo.

Os rumores, antes disso, eram de que ela estaria conhecendo melhor o cantor Junior Villa, de Goiânia, mas a loira fez questão de desmentir tudo e dizer que a relação entre os dois é profissional.

Sobre os rumores de que teria passado um tempo com ele em Goiás, a famosa explicou que os dois estavam trabalhando em novas gravalões.

“Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili”, revelou a ex-namorada de Guilherme Napolitano, mas Gentili não chegou a se pronunciar sobre o assunto.

Vale lembrar que ela vai participar, neste dia 16 de agosto, da live do cantor Marrone, que forma dupla com Bruno.

Além disso, outro trabalho também “prendeu” Gabi na região. Aproveitando a parceria que teve com Villa, os dois decidiram fazer um feat, música que deve estar no novo DVD da ex-sister.

De acordo com a publicação, após a transmissão online de Marrone, a compositora do single Neném deve retornar para Belo Horizonte. No entanto, enquanto está em Goiânia, a artista aproveita o tempo para se reunir com outros compositores a trabalho.

Juntos, eles estão produzindo novas músicas que estarão também no DVD. A produção será gravada em setembro, em Minas Gerais, na fazendo da família de Gabi.

O novo projeto de Martins contará com músicas autorais e bem sertanejo raiz. A primeira canção foi compartilhada pela loira logo após a sua saída do BBB 2020.

Sem revelar o nome da composição, muitos fãs especularam que ela tenha sido feita inspirada no romance conturbado que ela teve com Guilherme no reality global.