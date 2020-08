Gabi Melim surge em cama de hospital, assusta fãs e explica o que houve

Gabi Melim chamou a atenção dos seus fãs ao postar foto em que aparece deitada em uma cama de hospital. Neste sábado (22), a cantora, então, agradeceu nas redes sociais o carinho que recebeu e explicou que passou por uma cirurgia.

Com problemas nas amígdalas, a famosa fez uma cirurgia de desvio de septo para conseguir respirar melhor. Com isso, ela evitar nova inflamações.

“Tudo saiu lindamente bem! Muito obrigada por toda equipe médica por ser um profissional tão talentoso, humano e dedicado. Obrigada vocês fanzocos pelas mil mensagens carinhosas, me senti muito abraçada!”, escreveu a artista.

Gabi Melim também destacou que não conseguiu adiar o procedimento e que até tentou evitar a cirurgia o máximo que conseguiu.

“Nunca tinha operado na vida e morria de medo (principalmente da anestesia geral), mas pela saúde a gente faz tudo, e não dava mais pra adiar. Agora não vou mais sofrer com o desvio de septo e as amígdalas inflamadas”, desabafou ela, que não havia contado sobre o procedimento antes no Instagram e, por isso, assustou muitos fãs.