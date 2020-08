Gabigol e Rafaella Santos ensaiam reconciliação mais uma vez

Após idas e vinda, Gabigol e Rafaella Santos estão ensaiando uma reconciliação outra vez. Segundo o jornal Extra, o casal que jantou em clima de romance na noite de terça-feira (28), em uma pizzaria na Barra, no Rio de Janeiro, já tinha se encontrado antes disso.

O atacante do Flamengo e a irmã de Neymar estiveram juntos em Angra dos Reis, no último final de semana. Enquanto Santos levou algumas amigas para passar alguns dias na Costa Verde, onde o craque do PSG tem casa, Gabigol também convidou amigos para a região.

Apesar de não terem fotografado juntos, é bem provável que Gabigol e Rafaella estivessem curtindo o dia na companhia um do outro. Inclusive, o local em que os cliques do dia foram feitos, são bem parecidos.

De acordo com a publicação, em uma foto em que o jogador aparece com amigos, ele usa um par de óculos escuros RayBan, de R$ 600, que pertence a Santos. O mesmo acessório pode ser visto em fotos da morena.

Antes do encontro em Angra, o casalzinho se viu em São Paulo. Enquanto o jogador foi trançar o cabelo, a influenciadora digital comemorou o aniversário de uma amiga. No final, ele foi buscá-la e acabaram ficando juntos.