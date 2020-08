Gabigol faz delação envolvendo Marina Ruy Barbosa e pega todos de surpresa

Gabriel Barbosa, popularmente conhecido como Gabigol, foi o mais recente convidado de Matheus Mazzafera em seu canal no YouTube. Na oportunidade, o jogador confidenciou alguns detalhes da vida, bem como segredos da carreira.

“Quando foi o seu primeiro beijo? Onde, quando, com quem?“, questionou Matheus. “Nossa, faz tempo, eu acho que eu tinha uns nove, dez anos, coisa de escola. Eu nasci em São Bernardo do Campo, foi lá“, disse o atleta, que atualmente mora no Rio Janeiro em razão do time que atua, o Flamengo.

“Minha primeira vez foi boa! Eu tinha uns 14, 15 anos. Foi gostoso!“, contou o amigo de Neymar sobre sua primeira vez. Questionado sobre sua atual vida amorosa, ele brincou: “Essa pergunta não vale!“.

Uma grande surpresa da entrevista foi o momento em que ele revelou que tem um “crush” pela atriz Marina Ruy Barbosa, casada com o empresário Alexandre Negrão. “Sempre achei a Marina Ruy Barbosa uma menina bonita e inteligente“, entregou o atleta.

Cabe lembrar que há rumores de que ele e a irmã de Neymar, Rafaella Santos, estão em clima de reconciliação. O romance dos dois é marcado por idas e vindas desde 2017. Pelo que se sabe, os dois estão separados desde o início de 2020.