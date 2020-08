Gabriel evita responder Edu Dracena sobre arbitragem e ressalta foco no campo

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o volante Gabriel comentou sobre as polêmicas envolvendo arbitragem às vésperas da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. O atleta alvinegro apontou que seu foco é no futebol e disse ter certeza de que os profissionais escalados estarão prontos para apitar uma partida deste porte.

O tema de arbitragem passou a ser debatido no último domingo, quando o assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena, falou em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, que torce para que o campeão seja definido em campo, e não com interferência do juiz.

“Tomara que possamos estar falando no sábado do jogo, um jogo bonito, decidido dentro de campo, entre os 22 jogadores. E não ficar falando de lances polêmicos para não estragar o campeonato”, disse Edu.

Perguntado sobre a declaração do ex-zagueiro, Gabriel preferiu não rebater, apontando que sua única preocupação é com o desempenho do Corinthians nos jogos da final.

“Assunto arbitragem é sempre delicado de falar. Não tem jeito, o árbitro sempre vai agradar um lado e desagradar outro. O próprio Tiago sempre fala isso para nós, ele bate na tecla de realmente não se preocupar com arbitragem, deixar o árbitro trabalhar pois é um profissional que está ali, um cara capacitado. Para apitar um clássico você precisa ter currículo, uma rodagem. Eu tenho certeza que os árbitros que estarão nas finais e na cabine do VAR são capacitados para estar lá. Essa declaração (do Edu Dracena) eu não vou responder porque não pensamos nisso, não estamos preocupados, a gente pensa no que o Corinthians vai fazer dentro de campo”, disse o volante.

Para a primeira partida da decisão, o árbitro escalado pela Federação Paulista de Futebol foi Raphael Claus, que terá auxílio de Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli. O confronto ocorre na próxima quarta-feira, na Arena Corinthians, às 21h30 (de Brasília).