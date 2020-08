Gabriela Moreyra entra para o núcleo dos vilões em Salve-se Quem Puder

A atriz Gabriela Moreyra vai entrar na nova fase de Salve-se Quem Puder. A segunda temporada, cabe lembrar, retomou as suas gravações na última semana.

De acordo com a coluna de Fefito, do UOL, a artista vai entrar na novela das 19h como Aurora, sobrinha de Lúcia, papel de Cristina Pereira. Na trama, a personagem vai fazer parte do núcleo dos vilões interpretados por Rafael Cardoso e Guilhermina Guinle.

Além de Gabriela Moreyra, a reta final da novela também vai contar com outros novos personagens. Com a saída de Sabrina Petraglia, devido a sua gravidez, a atriz Sophia Abrahão foi escalada para reforçar o elenco. Na história, Sophia fará o papel de Júlia, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco). Ela viaja de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro a fim de saber se Téo (Felipe Simas) irá operar a coluna.

Enquanto isso, Rodrigo Simas também se prepara para ingressar na produção das 19h, como substituto do ator português José Condessa, que deixou o time após conflitos de agenda com trabalhos assumidos em Portugal. O ator deve interpretar um mexicano.

Alejandro, seu personagem, irá disputar o amor de Luna (Juliana Paiva) com o tipo interpretado pelo irmão, Felipe Simas, Téo. No enredo, Alejandro e Luna são amigos de infância; o mexicano virá até a América do Sul por uma razão qualquer e conseguirá reencontrá-la.

Já Babu Santana vai dar vida a um policial federal, que protegerá Ermelinda (Grace Gianoukas) da vilã, Dominique (Guilhermina Guinle). O envolvimento fará o personagem do ex-BBB se apaixonar pela caipira e será também uma das pontas do triangulo amoroso com Marlene, a gêmea boa interpretada por Mariana Armelini, que entra a partir desta nova temporada.

A segunda parte de Salve-se Quem Puder vai contar com 53 capítulos, 40 a menos do previsto inicialmente. Além das mudanças causadas pela pandemia, a saída de José Condessa do elenco para protagonizar novela em Portugal fez o autor alterar seus roteiros por cinco vezes.