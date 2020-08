Gabriela Pugliesi chama atenção em foto sensual com o esposo

Gabriela Pugliesi chamou atenção nesta quinta-feira (6) ao publicar um registro com um mix de sensualidade e diversão no seu perfil do Instagram.

Na foto em que aparece com Erasmo Viana, seu esposo, a influencer está quase que de ponta cabeça, enquanto é segurada pelo maridão. De lingerie, Pugliesi ficou por cima do moreno, que surgiu só de cueca.

“Dia desses“, legendou a empresária. Ao ver a publicação da amada, Erasmo não deixou de comentar. “Adoro tirar sua calcinha com os pés“, afirmou.

Os fãs reagiram ao clique. “Que foto linda“, afirmou uma seguidora. “Que lindos! Que corpo“, observou outra. “Que casal mara“, elogiou mais uma. “Espetáculo essa foto“, escreveu uma quarta.

Vale lembrar que Gabriela Pugliesi está de volta ao Instagram após passar três meses longe do seu perfil. Para quem não se lembra, a loira foi detonada por fazer uma festa em plena pandemia de coronavírus e ainda afirmar: “Fo**-se a vida“.

Há pouco tempo, a influencer retornou às redes sociais e afirmou que usou o tempo para refletir muito e evoluir. Ainda assim, ela foi muito criticada por internautas.

Confira: