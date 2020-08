Galaxy M51 terá ‘superbateria’ de 7.000 mAh e chip Snapdragon 730

O próximo lançamento da Samsung em sua linha de smartphones intermediários deve apostar em uma alta capacidade de armazenamento de energia. Ao menos é isso que indica o site MySmartPrice, que teve acesso a vazamentos referentes ao ainda misterioso Galaxy M51.

De acordo com o site, o dispositivo terá uma bateria de 7.000 mAh — valor que supera bastante os já altos 6.000 mAh do Galaxy M31, que foi recentemente apresentado no Brasil.

Além disso, o modelo terá ainda o processador Snapdragon 730, da Qualcomm, deixando de lado o chip Exynos do M31. Outras especificações possíveis incluem uma tela AMOLED com resolução Full HD+ de 6,67″ e um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, incluindo um sensor principal ISOCELL de 64 MP.

Quando?

Como aponta o MySmartPrice, além de vazamentos eventuais de imagens, o Galaxy M51 já passou por certificações em órgãos de regulação como a FCC, nos Estados Unidos, e surgiu em testes de desempenho do Geekbench.

O anúncio deveria ter acontecido na metade do ano, mas agora estaria marcado para setembro. A Índia deve ser o primeiro mercado a receber o dispositivo, com expansão para outras regiões nos meses seguintes. Fique ligado no TecMundo para saber mais novidades sobre o smartphone.