Galaxy Note 20 no Brasil: Samsung marca evento para 2 de setembro

O Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Tab S7 e Tab S7+, Buds Live, Watch 3 estão a caminho do Brasil. A Samsung já começou a convidar jornalistas e influenciadores para um evento exclusivo no dia 2 de setembro.

Indicando apenas o nome da linha Galaxy e usando a cor bronze padrão do último Unpacked, a empresa sul-coreana não revelou mais detalhes sobre o que podemos esperar do evento. No entanto, é possível apostar até mesmo na chegada do Galaxy Z Fold 2 ao país já no começo do próximo mês.

Anunciados no último dia 5 de agosto, os novos produtos Galaxy já ganharam uma página especial no site da Samsung para que os interessados se cadastrem e recebam em primeira mão as novidades sobre o lançamento no Brasil.

Sobre o Galaxy Z Fold 2, a Samsung ainda não revelou o preço do dobrável, que estará disponível em 1º de setembro. Suas especificações incluem o chipset Snapdragon 865 Plus, tela externa de 6,2 polegadas e interna de 7,6″ sem notch e com taxa de atualização de 120Hz.