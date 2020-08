Galaxy Note 20 Ultra e Note 20 aparece em teaser

Um vídeo promocional do Galaxy Note 20 e do Note 20 Ultra, preparado pela operadora americana AT&T, vazou na internet, confirmando algumas das especificações da dupla de aparelhos que serão os novos topos de linha da Samsung.

Depois de alguns anos repetindo o mesmo chip usado na linha S, os próximos Galaxy Note usarão uma versão melhorada do processador dos aparelhos lançados no início do ano. Ao menos nos EUA e alguns poucos mercados, o Note 20 usará o Snapdragon 865+.

O Note 20 Ultra 5G terá uma tela Dynamic AMOLED de 6.9”, com atualização de 120 Hz. Já variante padrão terá uma tela Super AMOLED de 6,7”, que deve ter atualização de 60 Hz, já que não foi mencionado. A câmera frontal será um sensor simples, como um minúsculo buraco no centro da tela.

Já a câmera principal do Note 20 Ultra terá os esperados 108 MP, mas com Space Zoom “capado” pela metade: 50x em vez dos 100x do S20 Ultra. Só não sabemos ainda se esse zoom foi apenas rebaixado, ou se, além disso, ele foi aprimorado.

Na variante padrão, a câmera será se 64 MP, com Space Zoom de 30x. Ambos os aparelhos poderão gravar vídeos em 8K.

O maior diferencial da linha Note, a S Pen, trará novos recursos, e a Samsung promete muito mais precisão na escrita, com uma sensação parecida à de escrever sobre papel. Além disso, o Samsung Notes terá integração com o Microsoft Office.

Ambos os aparelhos serão disponibilizados nas cores Mystic Bronze, mas apenas o Ultra terá as cores Mystic Black e Mystic White, enquanto que a versão padrão terá as cores Mystic Gray e Mystic Green.

Para dar conta de todos esses recursos, o Note 20 Ultra e o Note 20 serão equipados com baterias de 4.500 mAh e 4.300 mAh, respectivamente.

Os aparelhos serão anunciados no dia 5 de agosto, justamente com outros quatro produtos.