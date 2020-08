Galaxy Z Fold 2 conta com proteção impermeável anti erosão

A Samsung anunciou na quarta-feira (5) uma série de novos dispositivos, incluindo o novo Galaxy Z Fold 2. O novo smartphone dobrável da companhia traz muitas características pedidas por usuários, como uma tela muito maior quando está fechado. Por outro lado, ele ainda não traz proteção ativa contra água.

Isto pode não soar como uma característica muito positiva, considerando a faixa de mercado do dispositivo. Mas, de acordo com o autor do XDA Developers Max Weinbach, a sul-coreana incluiu um revestimento impermeável anti erosão para proteger os componentes internos ao longo dos anos. “Não faz dele à prova d’água, mas deve sobreviver a um mergulho”, disse ele no Twitter.

A Samsung não mencionou a informação durante o Unpacked, e também não há menção a tal funcionalidade nos canais da companhia. Entre as mudanças de proteção do dispositivo, o novo Z Fold 2 traz uma tela com um vidro “mais fino do que um fio de cabelo”, como disse a empresa durante a transmissão do evento.

Something Samsung didn’t mention about Fold2: it had an anti erosion waterproof coating on the main internal components. Doesn’t make it waterproof, but should help it survive a dunk. — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 5, 2020

Outra adição que usuários do novo dispositivo dobrável podem usufruir, mas não ver, é um sistema usado para barrar a entrada de pó nos componentes. Ele funciona como uma espécie de “vassoura” que protege a dobradiça, evitando que detritos entrem no local. Esta nova solução foi importada do Galaxy Z Flip, mas não faz dos celulares à prova de poeira.

Até então, a Samsung não revelou o preço do gadget, que estará disponível em 1º de setembro. Suas especificações incluem o chipset Snapdragon 865 Plus, tela externa de 6,2 polegadas e interna de 7,6″ sem entalhe/recorte – e com taxa de atualização de 120Hz.