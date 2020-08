Galhardo revela inspiração em D’Alessandro e Guerrero no Internacional e alerta jovens: ‘Estão preocupados com celular’

Nas duas últimas vitórias do Internacional, contra Aimoré e Esportivo, Thiago Galhardo foi destaque. Anunciado em janeiro, o jogador tem poucos meses de clube, mas esteve em campo em boa parte das partidas sob comando do técnico Eduardo Coudet.

Dono da posição? Ainda não. O duelo por espaço, mesmo que em uma função diferente, acaba sendo com um gigante: Andres D’Alessandro. Só que a “disputa” não gerou incômodo. Pelo contrário: os companheiros se aproximaram, especialmente durante a quarentena.

“Se a gente quer aprender, a gente tem que andar com as pessoas melhores do que nós. A carreira dele dispensa comentários, não apenas em clubes, mesmo na seleção da Argentina. Ele é um cara que tem me ajudado muito. Fizemos diversas ações sociais juntos. Fizemos entregas juntos, com o Dunga também. Eu estou vivendo um sonho”, disse, à ESPN Brasil.

“Lá atrás, olhava para o Guerrero, para o D’Alessandro, jogadores que eu admirava. Esses dias acompanhei a reprise de um jogo do Dale na Copa América com a Argentina. São grandes pessoas, jogadores, uma honra vivenciar isso com eles, vou contar para os meus filhos isso, tenho mesmo que os engrandecer”, seguiu.

E essa tem sido uma constante no Internacional de Coudet. O técnico, em diversas entrevistas, deixou clara a importância do grupo, elogiando pontualmente atletas quando questionado, mas sem fazer diferenciação entre os jogadores.

“Eu vi no Coudet o tratamento igual pra todos jogadores. Nada de dar mais respeito aos mais velhos, aos mais experientes. Com ele não tem isso. Posso confirmar. Esse tratamento sempre teve (no vestiário). Vejo com ele diferente. Ele e a comissão enxergam todos como titulares. Algo que nos motiva muito. Todos nossos treinos são muito intensos. Ele dá oportunidade para todos”.

Galhardo é jogador profissional desde 2010, mas por muito pouco o futebol não ficou para trás. O meia tinha passado num concurso público para trabalhar na Petrobrás. Foi por um amigo da família que acabou indo a um treino do Bangu, no Rio de Janeiro. Bastou uma atividade para ser aprovado e passar a integrar a equipe.

Aos 31 anos, com passagens em clubes como Botafogo, Coritiba, Vasco e Ceará, Galhardo no Internacional já está na lista dos experientes, mas, claro, já foi novato.

“Há 12 anos, quando comecei, a gente respeitava muito, Comecei com o Marcão, ídolo do Fluminense, eu esperava ele entrar no ônibus para eu subir. Esperava ele se servir para então eu me servir. Hoje os mais novos têm perdido esse respeito ao mais velho, eles têm perdido um pouco desse vivenciar. Eles estão preocupados com celular, se perdeu um pouco isso de olhar para um Guerrero, que conseguiu uma classificação histórica do país dele para um Mundial, olhar para o D’Alessandro. O Roger, que está na Ponte Preta, me falou isso, ‘aproveita seu potencial, sua qualidade, isso vai passar, vem treinar com ânimo, com vontade de aprender’.”.

Finalista do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o Internacional oscilou nos primeiros jogos da retomada da competição estadual até deslanchar na goleada contra o Esportivo no Beira-Rio. Ainda assim, segundo Galhardo, é preciso mais tempo.

“Antes da pandemia eu dizia que o Inter era o melhor time em evolução, desde o começo do ano com o Chacho (apelido de Coudet). Eu só me atreveria a dizer que o Flamengo estava acima de nós, por conta do Jorge Jesus já estar mais tempo, com grandes jogadores, com a grande campanha que eles fizeram, campeão de tudo, mas em evolução acho que nós estávamos muito bem. Então ainda imagino que vai demorar umas 5, 6 partidas, para que todos clubes estejam bem, fisicamente e taticamente”.

Galhardo também compartilhou detalhes sobre os dias de quarentena e os dias em que o clube liberou os jogadores: “Eu fui mais pai dos meus filhos, eu aprendi, estava também com meus pais, fiquei mais com eles, coisa que eu não fazia há 12 anos. Eu comecei a ver o quanto eu estou perdendo o crescimento dos meus filhos por um sonho, para poder dar para eles uma escola, uma moradia, uma melhor condição, qualidade de vida, mas o quão bom é ter eles perto. Mas no momento mais difícil, eu via alegria. Tinha tempo que eu não sentava na mesa para almoçar com os meus pais, jantar e depois ficava conversando. Passei 50 dias com eles, foram 50 dias que eu consegui reviver os últimos 12 anos, em que estive sempre longe”.

Com 15 jogos, cinco gols e quatro assistências, Galhardo vive agora a expectativa de um Gre-nal para então tentar mudar o retrospecto que já dura oito encontros – o Grêmio não perde desde então.

“Vai ficar marcado, daqui 100 anos vão falar, vai ficar marcado também por ser sem torcida, será inédito, apesar das limitações nessa situação, espero que a gente consiga impor nosso jogo. Fizemos uma grande partida na Libertadores, por pouco não saímos com a vitória, que seja um espetáculo e com título colorado!”