Galvão Bueno vira assunto após ensinar público a comer presunto de R$ 7 mil

Galvão Bueno surgiu em um vídeo no Instagram para um público seleto entre os seus quase 1 milhão de seguidores. O principal narrador da Globo apareceu com um vinho espumante da sua vinícola, a Bueno Wines, e um presunto espanhol, de linha nobre, avaliado em R$ 7 mil.

O veterano não poupou elegância e até sensibilidade na hora do corte da peça inteira de jamón. Com dicas sobre a maneira correta do corte, o famoso virou motivo de piada entre os mais de 250 mil seguidores que visualizaram o post.

Nos comentários, a piada rolou solta. “Galvão… O senhor nunca provou a harmonização entre um cantinho do vale junto a uma mortadela Marba (‘marbarata’ do mercado) [risos] pode ser também aquele ‘apresuntado Luiz Otávio’… Grande abraço!”, provocou um internauta.

“Vou experimentar Galvão, aqui com a minha mortadela e Sprite”, disparou outro, debochado. “Galvão, isso tá fora da nossa realidade”, ressaltou um terceiro. “Deve ser bem gostoso, mas sou da galera da churrasqueira com pão de alho, alcatra e cerveja”, dispensou mais um, aos risos.

O meme veio à tona semanas após uma data especial. Galvão Bueno recebeu várias homenagens pelos seus 70 anos, desde uma matéria para o Esporte Espetacular, até uma menção carinhosa de Marcelo Adnet durante o Sinta-se Em Casa, no Globoplay.

Confira: