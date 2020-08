No domingo passado (23), Geoff Keighley já havia anunciado em um tweet que a Gamescom 2020 teria duas horas de duração e abordaria 38 jogos, trazendo títulos inéditos e novidades sobre outros, como Fall Guys, Ratchet & Clank: Rift Apart e DOOM Eternal. E hoje (26), a conta oficial do evento revelou mais um pouco do que podemos esperar para esta quinta-feira, 27 de agosto. Confira a seguir:

The announcements of #OpeningNightLive increase by the hour! ?????? Check it out ? pic.twitter.com/K6POxLzaY1 — ??#gamescom2020 (@gamescom) August 26, 2020

Como é possível ver na publicação, a transmissão contará com detalhes de games muito aguardados, como Call of Duty: Black Ops – Cold War e World of Warcraft Shadowlands.

Se você estiver animado para curtir o evento e saber mais sobre tudo o que pode ser anunciado, que tal acompanhar a live do pessoal do Voxel amanhã, a partir das 14:30? Basta acompanhar o canal para ficar por dentro de várias novidades!

Gamescom 2020 terá 2 horas de duração e vai exibir 38 jogos via Voxel