Garoto de 16 anos morre após jogar PUBG por vários dias seguidos

Segundo o India TV News, um jovem de 16 anos, morador do estado indiano de Andhra Pradesh, morreu após jogar PUBG por vários dias seguidos. De acordo com as informações, o jovem não parava de jogar nem para se alimentar ou beber água.

PUBG é a sigla do game PlayerUnknown’s Battlegrounds, que possui versão para console, Windows e dispositivos móveis. Atualmente, é um dos jogos Battle Royale mais populares e viciantes do mundo.

Garoto não sobreviveu a uma cirurgia

Após dias seguidos alimentando o vício do game, o pobre rapaz entrou em um sério estágio de desidratação. Quando seus pais perceberam que ele estava doente, levaram-no a um hospital particular.

Os médicos detectaram um caso avançado de diarreia, que só poderia ser contido por meio de uma cirurgia. Mas, infelizmente, o jovem não resistiu ao procedimento médico e veio a falecer na segunda-feira, dia 10 de agosto.

Jovem viciado em PUBG não parava nem para se alimentar ou beber água.Fonte: Unsplash/SCREEN POST

A superintendente de polícia do Departamento de investigações Criminais da Índia, G.R. Radhika, disse que a organização está desenvolvendo uma campanha de conscientização para estudantes, pais e jovens em geral, para alertá-los sobre os problemas provenientes de atividades online, como os crimes digitais, incluindo fraudes de empregos, armadilha sexuais, ameaças, perseguição, prostituição, ataques phishing, entre outros.

Outra morte envolvendo o PUBG

Outro caso que ficou famoso ocorreu em janeiro deste ano. Harshal Memane, um homem de 25 anos de idade, após horas jogando PUBG, percebeu que sua perna e seu braço direitos não estavam se movendo. Memane foi levado a um hospital, mas sofreu um AVC e morreu horas depois.