Gatito fala em tom otimista sobre objetivos do Botafogo no Brasileirão

O Botafogo ganhou alguns dias de preparação para o Campeonato Brasileiro. A partida contra o Bahia, que seria neste domingo, foi adiada, pois o adversário se classificou para a final do Estadual.

O goleiro Gatito Fernández falou sobre a expectativa para a Série A. O paraguaio se mostrou confiante por uma boa campanha.

“Com certeza, um time de muita entrega, muita luta e dedicação dentro do campo, na preparação antes dos jogos. Estamos em um bom caminho, finalizamos dois amistosos muito importantes, que nos trazem coisas boas. Acredito que estamos no caminho certo para começar o Brasileirão com o pé direito. Sabemos da importância do campeonato para o clube, para todos nós, é um campeonato que todos nós gostamos de jogar, pela qualidade de clubes que tem, pelos jogadores. Estamos no caminho certo para fazer um bom campeonato”, disse ao site da CBF.

Gatito afirmou que o maior desafio do Botafogo no Campeonato Brasileiro será manter a regularidade durante as 38 rodadas.

“O maior desafio deve ser manter uma regularidade durante todo o campeonato, para poder aspirar coisas grandes para o clube, como a gente já vivenciou em 2017, com a classificação, quando disputamos a Copa Libertadores. Acho que a gente tem que pensar em coisas grandes, pensar nisso para que a gente possa manter um campeonato muito regular. Porque é um campeonato grande, que requer muito isso para fazer um bom ano”, declarou.

O Botafogo só estreia na próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, em Barueri.