Gato de Fernando Gabeira surpreende e invade transmissão na GloboNews

Os animais têm invadido as transmissões de repórteres e comentaristas neste período de quarentena. Desta vez, Fernando Gabeira foi surpreendido pelo seu gato durante uma participação em noticiário da GloboNews, nesta sexta-feira (21).

Chamado para falar sobre as mudanças no Ministério do Meio Ambiente, o analista acabou causando gargalhadas das apresentadoras do Edição das 10. “Fernando Gabeira já está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. O Gabeira é um grande defensor das causas ambientais“, iniciou Raquel Novaes.

Ao lado de Aline Midlej, a jornalista decidiu comentar sobre o fato do gato ter subido na mesa em que estava Fernando Gabeiro, em sua casa. “Olha aí, estamos falando de natureza e o gatinho participando junto com a gente”, disse a âncora.

O GATO DO FERNANDO GABEIRA AAAAAAAAAAAAAAAAAA HAHAHAHAHAAH pic.twitter.com/GlfPxPGE3A — Brendo (@BreHenrique_) August 21, 2020

Aliás, a GloboNews tem passado por momentos parecidos em vários dos seus programas. Nesta quinta-feira (20), por exemplo, o Estúdio I contou com duas situações inusitadas, motivadas pelos cachorros de estimação dos comentaristas Valdo Cruz e Natuza Nery.

Tudo começou quando Valdo estava conversando com Maria Beltrão quando ele deixou escapar um “sai”, como se estivesse pedindo para que alguém saísse de perto. A apresentadora não aguentou e entregou o colega.

“Ó, o Valdo levantou ali para expulsar o cachorro. Estamos de olho. Eu não admito que o cachorro seja dispensado desta forma. Vou abrir divergência”, brincou a âncora. “Olha lá, ele levantou. Tadinho do cachorro. Ele nem está latindo hoje, nem se manifestou”, observou.

Conformado com a interrupção, Valdo apresentou ao público o seu cão, Shiroo – “branco”, em japonês. “O Shiroo estava querendo entrar aqui. Ele ia criar uma confusão. Ele não é pequenininho, ele é muito grande, Maria”, argumentou Cruz.

Beltrão disse que o animal se tornou o novo queridinho do programa. “A pedidos, querem ver o Shiroo a qualquer momento”, avisou a estrela da GloboNews. Logo depois, Natuza Nery entrou na onda: “Se o Valdo mostrar o Shiroo, eu quero mostrar a Lola também”.