Geisy Arruda abre o jogo e fala sobre sexo antes e depois da fama

Em entrevista, Geisy Arruda contou detalhes da sua vida sexual e revelou mudanças na “hora H” desde que se tornou famosa. A influenciadora digital surpreendeu os seus seguidores mais fiéis e disse que “transava muito mais” quando não era um símbolo sexual.

“Quando eu era anônima, transava muito mais. É a parte ruim da fama. Agora que sou uma pessoa pública e escritora de contos eróticos, seleciono melhor os meus companheiros”, afirmou à revista Quem, se referindo ao livro de contos eróticos Desejo Proibido.

A escritora aproveitou o momento e recordou uma história em uma casa de swing. “Quando fui no swing e me descobriram no labirinto, todo mundo: ‘é a Geisy’. E eu: ‘que merda! Me descobriram’”, contou.

Por causa da “descoberta”, Geisy Arruda tomou uma atitude inusitada e foi caracterizada para o local. “Já fui de peruca até para não ser reconhecida. Era uma pessoa pública querendo fazer safadeza sem ser descoberta”, resumiu.

A famosa ressaltou que o fato de uma mulher “escrever sobre putaria” chocou as pessoas. “Uma mulher como eu, que escreve sobre putaria e fala abertamente sobre sexo, prazer, orgasmo e fetiches ainda choca um pouco. Mas fico feliz em mexer nessa ferida e talvez ajudar algumas mulheres que talvez nunca conseguiram chegar ao orgasmo e nem sabem o que é isso”, disse.