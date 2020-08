Geisy Arruda celebra dia do orgasmo com look sexy e deixa web em polvorosa

Geisy Arruda deixou os seus 2,3 milhões de seguidores no Instagram empolgados com uma publicação especial para o Dia Mundial do Orgasmo. Ousadas em seus ensaios, a famosa não fez diferente e provocou com pouca roupa e muita sensualidade.

No clique, Arruda surgiu de costas e apostou em uma lingerie exuberante que deixou o bumbum de fora. “‘As más línguas falam mal. As boas dão Orgasmo!’ Feliz dia do Orgasmo!”, desejou a famosa. O clique rendeu mais de 78 mil curtidas.

Curiosamente, as declarações dos fãs foram bloqueadas pela influenciadora digital. Em mais de uma ocasião, Geisy Arruda lamentou ataques que passou a sofrer depois que investiu no seu lado mais sexy.

Durante um bate-papo na internet, a musa contou que sofreu muito com seus antigos relacionamentos. “Já tive tantas decepções que aprendi no tranco a não esperar uma transa incrível. Se rolar, beleza. Muita expectativa traz sentimentos ruins”, disse.

A escritora confidenciou sua paixão por música na hora do sexo. “Com música, vinho e luz meio baixa. Ou na rua, dentro do carro, na praia dentro da água. No elevador de serviço ou nas escadas de incêndio”, enumerou.

Confira: