Geisy Arruda desabafa sobre desilusões sexuais e revela suas preferências

Aqueles que acompanham as diversas declarações de Geisy Arruda, sabem que a beldade tem o sexo como um de seus assuntos prediletos. Em papo com seus seguidores, a famosa desabafou sobre algumas de suas experiências.

Conhecida por sua sensualidade e recentemente admirada por um livro de contos eróticos, Geisy falou que nem sempre é satisfeita nas horas mais íntimas: “Já tive tantas decepções que aprendi no tranco a não esperar uma transa incrível. Se rolar, beleza. Muita expectativa traz sentimentos ruins“.

Completando o momento de exposição nos Stories do Instagram, a ex-participante de A Fazenda revelou quais são os lugares e situações que adoraria fazer sexo: “Com música, vinho e luz meio baixa. Ou na rua, dentro do carro, na praia dentro da água. No elevador de serviço ou nas escadas de incêndio“.

Apesar de ser bem desinibida com tais assuntos, Geisy Arruda afirmou que não curtiria a ideia de participar do De Férias Com o Ex, reality show de pegação da MTV: “Deus me livre. Eu, geminiana, ia ficar perturbada só nas DRs. Ia ficar só no, ‘engraçado que naquele dia“.

Já na parte aberta do Instagram, Geisy sensualizou com uma lingerie trabalhada na transparência e prometeu uma novidade: “Minha ‘Live Proibidona’ será dia 05/08, às 20h.Estou preparando uma surpresa caliente“.

