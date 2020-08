Geisy Arruda diz que só não faz sexo todo dia porque o povo é mole

Sempre polêmica em suas declarações de cunho sexual, Geisy Arruda voltou a causar ao afirmar que gostaria de fazer sexo todos os dias. A afirmação veio após ela ser questionada se aceitaria interpretar uma ninfomaníaca.

“Eu não me considero ninfomaníaca, mas eu gosto de transar todo dia. O problema é que só eu estou gostando de transar todo dia. O povo está muito mole“, soltou.

A moça, que não é nada discreta com as suas publicações, causou recentemente ao divulgar uma foto na qual aparecia com nada menos que uma coleira em torno do seu belo pescoço.

Ousada, a musa escolheu um modelo que contava com uma corrente, pronta para ser domada, e fez questão de mostrar que a peça contava com seu nome grifado em destaque.

Na legenda, escreveu uma mensagem como se fosse para um parceiro e disparou: “Quando eu disse que era sua e que você era meu, eu não estava brincando”.

Imediatamente, os fãs não se controlaram e fizeram os mais diversos tipos de comentários. “Como ela consegue ser tão gostosa?”, perguntou uma pessoa.

“Você é minha cadela e eu sou seu cachorrão”, disparou outra. “Bem submissa como eu gosto”, reagiu mais um rapaz. “Queria muito lhe possuir, gata”, declarou um quarto homem.