Geisy Arruda é vista com coleira no pescoço e faz posição ousadíssima

Geisy Arruda não é nada discreta com as suas publicações e causou ao divulgar uma foto na qual aparecia com nada menos que uma coleira em torno do seu belo pescoço.

Ousada, a musa escolheu um modelo que contava com uma corrente, pronta para ser domada, e fez questão de mostrar que a peça contava com seu nome grifado em destaque.

Na legenda, escreveu uma mensagem como se fosse para um parceiro e disparou: “Quando eu disse que era sua e que você era meu, eu não estava brincando”.

Imediatamente, os fãs não se controlaram e fizeram os mais diversos tipos de comentários. “Como ela consegue ser tão gostosa?”, perguntou uma pessoa.

“Você é minha cadela e eu sou seu cachorrão”, disparou outra. “Bem submissa como eu gosto”, reagiu mais um rapaz. “Queria muito lhe possuir, gata”, declarou um quarto homem.

Geisy Arruda, inclusive, declarou que curte testar coisas novas entre quatro paredes. Sem o menor problema em falar sobre isso, a modelo revelou sua experiência em usar um cinto de castidade.

Em entrevista ao UOL, a morena revelou que utilizou o brinquedinho sexual pela primeira vez para escrever o seu novo livro Desejo Proibido.

“Tive que entender por que era tão excitante não ter o poder de tocar, lavar, depilar a genitália”, disse Geisy, que ainda explicou como funciona esse tipo de feitiche.

“As pessoas com esse estilo de vida possuem um dono, que é o portador da chave. Elas precisam de autorização para tudo“, esclareceu a escritora.

“Pedi um cinto sob medida e usei por alguns dias. É gelado! É muito estranho aquele ferro com um cadeado e uma chave tampando a minha arrudinha [apelido que brinca com seu sobrenome]”, contou.

