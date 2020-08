Geisy Arruda faz carão em foto ousada com decotão generoso

Geisy Arruda mostrou que está aproveitando a quarentena para exibir seus atributos físicos. A influencer compartilhou uma foto no Instagram, na última segunda-feira (3), em que aparece usando uma lingerie transparente.

Na legenda da foto, Arruda postou um emoji de uma rosa vermelha. Os seguidores de Geisy comentaram a foto e elogiaram a beleza da modelo.

“Você é meu sonho de consumo“, confessou um seguidor. “Aí sim, tá demais! Quero ver novas fotos tuas assim todos os dias“, pediu outro. “Que sua vida seja abençoado com alegrias, com paz contagiante… Que sua vida seja cheia de amor de paz e benevolência… E que te leve a caminhos iluminados. Pela fé, pela esperança e pela coragem. Que seja cheia de Deus!“, desejou mais um.

Em foto recente, Geisy apareceu de lingerie e amarrada com correntes. Com um bumbum gigante, a modelo escreveu na legenda: “As más línguas falam mal. As boas dão orgasmo!“.

Geisy Arruda é conhecida pela sua sensualidade iminente, desde quando o auê pelo vestido rosa ganhou repercussão internacional. Nas redes sociais, ela fala sobre assuntos ousados a todo momento e, por conta disso, tem que lidar com questões nada amigáveis.

Conversando com seus seguidores do Instagram na ferramenta de Stories, como de costume, a beldade revelou algumas particularidades. Uma delas foi o fato de receber muitas fotos íntimas masculinas: “Olha, eu admiro a coragem de alguns homens que me mandam direct, porque tem que ter coragem pra mandar fotos dessas r#las medonhas de feia. Guarde seu trem feio para você, moço“.

Além de tudo, Geisy Arruda reclamou das internautas que a criticam por sensualizar nas fotos, em desabafo: “Rivalidade feminina é só insegurança, falta de amor próprio e respeito uma pelas outras. Se você odeia uma mina só porque ela posta fotos sensuais, fala de sexo abertamente e é uma mulher livre e independente… Acredite: o problema não tá em mim“.

Confira: