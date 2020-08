Geisy Arruda ignora o frio e causa de fio-dental

Geisy Arruda surgiu bem ousada e se divertindo nesta segunda-feira (23), no seu perfil do Instagram. Apesar do frio, a influenciadora digital iniciou a semana com o bumbum de fora.

Usando uma blusa de manga, a modelo preferiu usar só uma calcinha na parte de baixo. Com uma música animada, Geisy ficou rebolando para a câmera.

“Segunda-feira pra vir do jeito que eu gosto, precisa só de um sol lindo e a cerveja gelada! Mãe tá on e o frio tá on também. Boa semana, galera!“, legendou.

Nos comentários, os seguidores babaram. “Geisy Arruda, você está um espetáculo. Gostosa, que corpasso mais belo”, afirmou um internauta. “Delícia“, disse outro. “Maravilhosa“, escreveu mais um.

Recentemente, Geisy, que fala sobre sexo abertamente, revelou como é o seu desejo sexual. “Eu não me considero ninfomaníaca, mas eu gosto de transar todo dia. O problema é que só eu estou gostando de transar todo dia. O povo está muito mole“, afirmou.