Geisy Arruda ironiza nudes que recebe nas redes sociais

Geisy Arruda compartilhou no Twitter uma situação para lá de inusitada. No print, ela mostra que um seguidor lhe enviou um nude, pedindo que ela analisasse a imagem e lhe desse uma espécie de feedback. Brincando com a situação, ela soltou: “Qual sua profissão? Analisadora de piroca. Eu vou cobrar em euro pra fazer essa po**””.

Segundo ela, a quantidade de mensagens privadas que recebe é grande e o conteúdo chega a ser divertido. “Minha direct é um espetáculo! Melhor que muito humorista!”, disse ela em outro post.

Em recente entrevista à Revista Quem, Geisy abriu o coração sobre as diversas formas de preconceito que enfrentou ao longo da sua trajetória.

“Sofro preconceito desde que saí do útero da minha mãe. Ser mulher me faz ser uma sobrevivente. Dez anos atrás sofri preconceito por usar roupa curta, hoje sofro porque escrevo contos eróticos, porque transo no primeiro encontro, porque defendo masturbação feminina, porque não sou casada, não tenho filhos. Preconceito é quase um sinônimo de Geisy Arruda, já estou acostumada. É diário”, inicou.

Em seguida, ela revelou que boa parte desse preconceito vem das próprias mulheres, em tempos em que tanto se fala sobre sororidade e feminismo.

“O que me deixa mais triste é quando as mulheres me insultam. E elas são a maiora dos haters. Acho que ninguém precisa me amar e concordar com o meu estilo de vida, mas não precisa me diminuir e esculhambar. Existe essa mania de diminuir mulheres lindas como a Anitta, que trocam sempre de namorado. Acho isso incrível, que bom que a Anitta troca de namorado o tempo todo. Sinal que ela está viva, feliz e livre”, finaliza.

