Geisy Arruda mostra calcinha usada e surpreende ao anunciar sorteio

Geisy Arruda continua inovando na sua autopromoção nas redes sociais e, desta vez, causou ao anunciar o sorteio de nada menos que uma calcinha recém-usada por ela.

A famosa, que está em processo de divulgação do seu segundo livro, Desejo Proibido, afirmou que a produção conta com 13 contos eróticos ainda mais picantes do que os do primeiro.

Nele, “a protagonista, Gisele, se aventura em experiências sexuais inéditas, como incesto, suruba, BDSM, sexo em público, entre outras putarias”, segundo a própria famosa.

E é como parte da divulgação da obra que ela decidiu sortear uma de suas calcinhas, que chamou a atenção de todos que entraram na disputa.

Nos comentários, porém, o assunto dividiu opiniões. Um fã, por exemplo, questionou: “Virá com seu cheiro?”. Outro mais observador, quis saber se a peça estava suja.

“O que é essa manchinha marrom? Só eu vi?”, perguntou mais um. “Vou fazer o possível pra ganhar está calcinha só para sentir seu cheiro de mulher”, disparou uma quarta pessoa.

Vale lembrar que, na última segunda-feira (24), a influenciadora digital iniciou a semana com o bumbum de fora.

Usando uma blusa de manga, a modelo preferiu usar só uma calcinha na parte de baixo. Com uma música animada, Geisy ficou rebolando para a câmera.

“Segunda-feira pra vir do jeito que eu gosto, precisa só de um sol lindo e a cerveja gelada! Mãe tá on e o frio tá on também. Boa semana, galera!“, legendou.

Nos comentários, os seguidores babaram. “Geisy Arruda, você está um espetáculo. Gostosa, que corpasso mais belo”, afirmou um internauta. “Delícia“, disse outro. “Maravilhosa“, escreveu mais um.

Confira: