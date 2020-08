Geisy Arruda responde piada de Mauricio Meirelles e alfinetada de internauta

É difícil pensar em Geisy Arruda e automaticamente não associar seu nome com sensualidade, visto que a beldade está promovendo o lançamento do seu segundo livro com contos eróticos. Maurício Meirelles, sempre atento, interagiu com a loira e o assunto rendeu.

A famosa divulgou o link para a compra do livro Desejo Proibido e logo foi respondida pelo humorista, que brincou com o título: “Como que a pessoa lança algo que é proibido? Tem que cancelar essa mina“. Geisy se divertiu e replicou: “Você tá mobilizando meu cancelamento? Outro? O segundo da semana? Valeu“.

Além disso, um internauta alfinetou a — agora — escritora: “O desejo proibido era estudar, tão proibido que largou de mão a mina”. Geisy Arruda não deixou barato e logo rebateu, sem muito se afetar: “Foi o melhor que você conseguiu fazer ? Sério?“.



A ex-participante de A Fazenda também criticou uma cutucada sobre sua forma física: “Eu ia responder um comentário me xingando de gorda, escrevi e apaguei, e depois bloqueei. Lembrei da terapia! Um ‘vai tomar no c#’ a menos na minha vida“.

Falando na terapia, Geisy recentemente citou uma vivência: “Eu ouvi a seguinte frase na terapia, e tô aqui deitada encafifada com ela! ‘Você não deve jogar sementes em terra que não é fértil’“.

Confira:

Eu ia responder um comentário me xingando de gorda, escrevi e apaguei, e depois bloquei. Lembrei da terapia! 🥰 Um “Vai toma no cu” a menos na minha vida! — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) August 7, 2020

Eu ouvi a seguinte frase na terapia , e tô aqui deitada encafifada com ela! 🤨 “Vc não deve jogar sementes em terra que não é fértil!!” — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) August 7, 2020

Vc tá mobilizando meu cancelamento ? Outro ? O segundo da semana ? 😂 Valeu. — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) August 6, 2020