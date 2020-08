Geisy Arruda se compara a Bruna Marquezine ao discursar sobre autoaceitação

Quem conhece ou segue Geisy Arruda sabe que a beldade exala autoaceitação e passa mensagens desse gênero em suas redes sociais. No entanto, nem sempre tudo são flores e a personalidade da mídia falou de suas inseguranças, em entrevista.

Em conversa com o Yahoo, Geisy falou sobre os cuidados com o seu corpo — frequentemente exibido e exaltado por admiradores — em tempos de quarentena, dispensando qualquer esforço sobre-humano: “Nesse momento, o importante é ter saúde“.

Apesar dos elogios que recebe, a famosa confessou que se sente pressionada e ainda citou o nome de Bruna Marquezine, em analogia: “Sou cobrada o tempo todo. Nós somos muito cobradas em relação à estética. Vendem uma beleza para a gente, um ‘padrão Bruna Marquezine’, que é muito difícil de ter. E você começa a achar que se você não tem os ‘gominhos’ da Bruna Marquezine, você não é linda“.

Ainda falando sobre a atriz, Geisy Arruda fez questão de frisar que cada mulher tem o seu brilho especial: “Bruna tem a beleza dela e você tem a sua. Há quem goste da Bruna e há quem goste do seu jeito também“.

“Não sou mulher fatal o tempo inteiro. No meu período de menstruação, por exemplo, eu fico um caco. É uma sensação terrível. Fico inchada, com espinhas… Mas acontece. Abro um vinho, lembro de um dia legal, de uma viagem legal, acendo um incenso e coloco essa energia para fora“, continuou a agora escritora de livros eróticos, explicando que nem sempre está satisfeita com o que vê no espelho.

Finalizando o papo, Geisy detonou as mulheres que não agem com sororidade nas relações entre elas e inclusive apresentou uma ideia: “Me magoa muito saber que a gente não consegue se respeitar. Na prática, a sororidade está bem longe de ser algo possível. Nossa sociedade é muito machista e as nossas mulheres foram criadas de uma forma muito machista. As mulheres enxergam as outras como inimigas. A gente precisa se juntar, se unir para controlar o mundo“.