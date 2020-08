Geisy Arruda se inspira em desenho infantil para sensualizar

Geisy Arruda se inspirou na personagem Minnie Mouse para sensualizar no Instagram. Mesmo fazendo uso de mais roupas do que geralmente costuma usar, a morena deu o que falar…

Usando uma espécie de corselet bem decotado e com transparência, a influenciadora digital ainda adicionou uma saia vermelha com bolinhas brancas, assim como a companheira do Mickey Mouse no desenho infantil da Disney.

“Sextou, bem estilo Minnie!“, legendou Geisy, que recebeu vários elogios no espaço de comentários da publicação.

“Gostosa“, elogiou um seguidor. “Você está uma morena muito linda, toda bronzeada“, observou um fã, já que Arruda estava com marquinha de biquíni. “Linda, musa, deusa“, derreteu-se um terceiro.

Sempre postando fotos sensuais e falando sobre sexo muito abertamente, Geisy revelou que ocorreram mudanças na “hora H” desde que se tornou famosa.

“Quando eu era anônima, transava muito mais. É a parte ruim da fama. Agora que sou uma pessoa pública e escritora de contos eróticos, seleciono melhor os meus companheiros“, afirmou à revista Quem, se referindo ao livro de contos eróticos Desejo Proibido.

Confira: