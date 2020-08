Geisy Arruda se queixa de assédio masculino e rivalidade feminina

Geisy Arruda é conhecida pela sua sensualidade iminente, desde quando o auê pelo vestido rosa ganhou repercussão internacional. Nas redes sociais, fala sobre assuntos ousados a todo momento e, por conta disso, tem que lidar com questões nada amigáveis.

Conversando com seus seguidores do Instagram na ferramenta de Stories, como de costume, a beldade revelou algumas particularidades. Uma delas foi o fato de receber muitas fotos íntimas masculinas: “Olha, eu admiro a coragem de alguns homens que me mandam direct, porque tem que ter coragem pra mandar fotos dessas r#las medonhas de feia. Guarde seu trem feio para você, moço”.

Além de tudo, Geisy Arruda reclamou das internautas que a criticam por sensualizar nas fotos, em desabafo: “Rivalidade feminina é só insegurança, falta de Amor Próprio e Respeito uma pelas outras. Se você odeia uma mina só porque ela posta fotos sensuais, fala de sexo abertamente e é uma mulher livre e independente… Acredite: o problema não tá em mim“.

A loira também compartilhou a mensagem que recebeu de uma fã, que dizia o seguinte: “Boa noite linda… Sabe que sou sua fã pois já declarei isso antes… Mas quero deixar registrado o quanto admiro você por ser autêntica e por não deixar que pessoas hipócritas, inseguras e preconceituosas desmereçam o que você é e o que conquistou com muito esforço“.

Em seu perfil do Instagram continua postando suas fotos sensuais e numa delas alfinetou seus haters: “As más línguas falam mal. As boas dão Orgasmo“. Especificamente nessa publicação os comentários foram fechados, resumindo-a assim as mais de 87 mil curtidas.

Confira: