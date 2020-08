Geisy Arruda sensualiza com lingerie transparente e dá cortada em internauta

Geisy Arruda tem plena consciência de sua sensualidade e a exibe em todas as redes sociais possíveis. Num recente vídeo compartilhado nesta quinta-feira (6), a famosa acabou envolvendo-se numa interação não tão positiva assim.

A beldade abusou do carão num vídeo em que sensualizou, com os cabelos ondulados, make caprichada e uma lingerie que misturava renda e transparência. “Acordei, fiz faxina e estou uma leoa fofa”, escreveu Geisy na legenda da publicação do Twitter.



A — agora — escritora de livros eróticos, que costuma receber elogios efusivos de homens, dessa vez foi criticada por um, que alfinetou a maquiagem da famosa: “Se tirar esse meio kg de massa da cara hein“. Geisy Arruda não deixou barato e deu uma resposta atravessada: “Uiiii tão másculo, chega doeu aqui! Se manque“.

Seguidores da loira a defenderam no campo de comentários. “Deve tá bem ocupado, você e o amigão aí né… Pra se incomodar com a maquiagem dela e ainda achar que tem direito de opinar em alguma coisa“, pontuou um internauta. “Eu queria, com ou sem“, declarou um homem, todo rendido.

Geisy também mantém um canal de vídeos no YouTube, falando sobre os mais variados assuntos de sexualidade e autoaceitação. Inclusive, a plataforma de vídeos excluiu um vídeo que falava sobre o “ponto G”, alegando violação das políticas de sexo e nudez. “Censurada“, reclamou a artista.

Confira:

Acordei, fiz faxina e estou um 🦁 fofo! 🔥 pic.twitter.com/dUwtosqESV — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) August 6, 2020