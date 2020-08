Geisy Arruda surge em lingerie sensual e chama a atenção

Geisy Arruda apareceu no Instagram toda trabalhada na delicadeza. Sensualizando de lingerie como sempre, a modelo apostou em algo mais angelical desta vez.

Na noite desta terça-feira (25), a influenciadora digital postou uma selfie usando uma lingerie branca, com pérolas, brilho e renda. O decote chamou bastante atenção por causa do volume dos seios.

Arruda, que ainda se dedicou na maquiagem, contou na legenda da postagem: “Um lápis branco que eu demorei 2 horas pra fazer! Nasce uma maquiadora na quarentena!”.

Nos comentários, o muitos elogios. “Você é maravilhosa“, afirmou um seguidor. “Não importa a cor do lápis você vai ser sempre linda“, disse outro. “Coisa linda demais”, escreveu um terceiro.

Geisy Arruda já havia sensualizado na web no dia anterior. Apesar do fio, a influencer iniciou a semana com o bumbum de fora. Usando uma blusa de manga, a modelo preferiu usar só uma calcinha na parte de baixo. Com uma música animada, ela ficou rebolando para a câmera.