Geisy Arruda surge sensualizando na cama e surpreende com ousadia

Geisy Arruda voltou a repercutir em seu perfil no Instagram ao divulgar um vídeo no qual aparecia de forma ousada em um momento íntimo, apreciando um bom vinho em uma taça.

Só de lingerie, a musa deixou os seguidores enlouquecidos e mexeu com a imaginação de todos eles, que não se controlaram e fizeram os comentários mais polêmicos possíveis.

“Você é estupenda! Você é deusa! Você é divina! Você é poderosa! Você é sexy! Você é inteligente! Você é mulher com M maiúsculo! Você deixa até o vinho melhor!”, disparou um deles.

“Todo o conjunto da obra é perfeito, mas que boca linda você tem… Parabéns princesa tudo de bom”, declarou mais um. “Te amo mas odeio quando me provoca assim”, disse outro.

Dias atrás, Geisy deixou os belos seios em evidência por baixo do decote. Na ocasião, a famosa quis dar um boa noite mais íntimo aos que a acompanham na rede social.

O que roubou a cena, porém, foi o tamanho dos seios da musa, que pareciam triplicados por conta do efeito da câmera. Nos comentários, os admiradores não resistiram.

“Marca a data, convide quem quiser, escolha a igreja, compre o vestido de noiva mais lindo que puder e só me avise a hora que chego com as alianças”, disparou um. “Que seios lindos”, declarou outro.

Confira: