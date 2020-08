Geisy Arruda triplica comissão de frente e mostra tudo em sutiã fininho

Geisy Arruda voltou a repercutir no Instagram por conta das suas publicações mais ousadas. Em uma das mais recentes, ela deixou os belos seios em evidência por baixo do decote.

Na ocasião, a famosa quis dar um boa noite mais íntimo aos que a acompanham na rede social e ainda fez questão de mandar alguns beijinhos para todos eles.

O que roubou a cena, porém, foi o tamanho dos seios da musa, que pareciam triplicados por conta do efeito da câmera. Nos comentários, os admiradores não resistiram.

“Marca a data, convide quem quiser, escolha a igreja, compre o vestido de noiva mais lindo que puder e só me avise a hora que chego com as alianças”, disparou um.

“Que seios lindos”, declarou outro. Vale lembrar que, na mesma semana, ela compartilhou no Twitter uma situação para lá de inusitada com um seguidor.

A foto mostrava a pessoa mandando um nude, pedindo que ela analisasse a imagem e lhe desse uma espécie de feedback. Brincando com a situação, ela soltou: “Qual sua profissão? Analisadora de piroca. Eu vou cobrar em euro pra fazer essa po**””.

Segundo a famosa, a quantidade de mensagens privadas que recebe é grande e o conteúdo chega a ser divertido. “Minha direct é um espetáculo! Melhor que muito humorista!”, disse ainda.

Confira:

Qual sua profissão ? Analisadora de piroca. 😂 Eu vou cobrar em Euro pra fazer essa porra. pic.twitter.com/coYIdDaDOi — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) August 10, 2020