Geisy Arruda usa body cavadíssimo e deixa parte íntima em evidência

Não é nenhuma novidade o fato de que Geisy Arruda exala sensualidade nas redes sociais ou em qualquer lugar que se apresente. A beldade se aproveitou dessa característica marcante e ilustrou uma publicação de tirar o fôlego.

Em seu perfil do Instagram, na noite de sábado (22), Geisy tirou uma foto em frente ao espelho, com um body de manga longa cavadíssimo, que por sinal deixava suas partes íntimas em evidência — quase mostrando demais — e sua provocante marquinha de sol do biquíni.

A loira foi igualmente provocante ao escolher a legenda do post: “Tudo começa e termina nos seus lábios. Amores burros, movimentos sábios ‘Cê não me deixa sem palavras, deixa minha língua cansada. Ando aprendendo a linguagem que seu corpo fala. Aprendi a observar, seu corpo fala, pinga, exala”.

Geisy Arruda recebeu aproximadamente 60 mil curtidas na sua foto e inúmeros elogios. Um internauta comentou: “Eita mulher linda da zorra”. Outro seguidor mais intenso se declarou: “Um caso sério de amor por essa mulher, nem sei… Só sei que deliro nela”. Geisy ainda respondeu algumas mensagens com emoji de coração.

Dias antes de tudo isso, a beldade conhecida inicialmente por seu marcante vestido rosa, fez um ensaio sexy vestida como uma bombeira e disparou: “Ela faz o ensaio dela… De bombeira dela… Eu claramente tentando apagar meu próprio fogo”.

Confira: