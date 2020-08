Geisy Arruda usa brinquedinho sexual e expõe tudo

Geisy Arruda já mostrou que curte testar coisas novas entre quatro paredes. Sem o menor problema em falar sobre isso, a modelo revelou sua experiência em usar um cinto de castidade.

Em entrevista ao UOL, a morena revelou que utilizou o brinquedinho sexual pela primeira vez para escrever o seu novo livro Desejo Proibido.

“Tive que entender por que era tão excitante não ter o poder de tocar, lavar, depilar a genitália”, disse Geisy, que ainda explicou como funciona esse tipo de feitiche.

“As pessoas com esse estilo de vida possuem um dono, que é o portador da chave. Elas precisam de autorização para tudo“, esclareceu a escritora.

“Pedi um cinto sob medida e usei por alguns dias. É gelado! É muito estranho aquele ferro com um cadeado e uma chave tampando a minha arrudinha [apelido que brinca com seu sobrenome]”, contou.

Sempre muito aberta para falar sobre sexo ou posar de forma mais sensual, Geisy Arruda deixou os seus 2,3 milhões de seguidores no Instagram empolgados com uma publicação especial para o Dia Mundial do Orgasmo. Ousada em seus ensaios, a famosa não fez diferente e provocou com pouca roupa e muita sensualidade.

No clique, Arruda surgiu de costas e apostou em uma lingerie exuberante que deixou o bumbum de fora. “‘As más línguas falam mal. As boas dão Orgasmo!’ Feliz dia do Orgasmo!”, desejou a famosa. O clique rendeu mais de 78 mil curtidas.