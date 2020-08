Geografia: Conheça o sistema de transportes do Brasil

O sistema de transportes brasileiros são temas recorrentes em vestibulares e no ENEM. Por isso vamos falar um pouco mais sobre suas características e como funcionam.

Os transportes foram importantíssimos para o desenvolvimento da economia brasileira, assim como de qualquer outro lugar do mundo. No Brasil há:

Transporte Rodoviário

Transporte Ferroviário

Transportes Marítimos

Transporte Aéreo

Os transportes foram indispensáveis para o processo de urbanização do País.

Sistema de transportes no Brasil

O desenvolvimento de transporte começou no século XIX com a construção de ferrovias. Que teve um forte investimento principalmente entre 1870 e 1920.

Com o passar do tempo, o sistema rodoviário ganhou força por ser mais rápido em comparação com o ferroviário. Além disso, o processo de industrialização e o crescimento da indústria automobilística fizeram com que as rodovias dominassem o setor de transporte no país.

Como funciona o sistema de transporte no Brasil?

O sistema de transportes no Brasil é majoritariamente rodoviário. Ou seja, ele fica responsável por praticamente toda distribuição de produtos no nosso país.

Estima-se que pelo menos 75% das mercadorias que circulam pelo Brasil, passem por alguma rodovia. Isto significa que o transporte é feito por caminhões, carretas, entre outros automóveis.

E em decorrência disso, em 2018 com a greve dos caminhoneiros a distribuição de alimentos, remédios, entre outros mantimentos foram severamente afetados durante a parada.

Uma das hipóteses da predominância do setor rodoviário, são as questões políticas. Segundos especialistas, a construção e inauguração de estradas rendem votos a classe política.

Transporte rodoviário

O transporte rodoviário começou a ganhar protagonismo no governo do presidente Washington Luís (1926 – 1930) que tinha como lema “governar é abrir estradas”.

Já no governo de Juscelino Kubitschek, a consolidação do setor rodoviário se deu principalmente pela chegada de diversas indústrias automobilísticas, que enxergavam nas rodovias um meio de aumentar suas vendas.

Porém, com a crise política e a má gestão das estradas públicas, muitas rodovias acabaram sendo concedidas à empresas privadas nas últimas décadas.

E isso acabou gerando muitos protestos pelo aumento de custos para realizar o transporte. Como preços do pedágio, valor do combustível, entre outros fatores que impactam no alto valor do frete.

Transporte Ferroviário no Brasil

As ferrovias tiveram um grande investimento principalmente no auge das lavouras de café entre 1870 e 1920. Sendo construído nessa época 28 mil km de trilhos em ligação com os principais portos do país.

Porém, com a decaída do setor cafeeiro, em razão principalmente da crise de 1920, o setor rodoviário acabou ganhando força e consolidando-se como principal meio de transporte brasileiro.

Transporte aéreo no Brasil

O transporte aéreo no Brasil é usado principalmente para fins turísticos, ou seja, transporte de pessoas e bagagens. Houve também um crescimento no setor devido a queda no preço das passagens.

Com isso, muitas pessoas deixaram de viajar de ônibus e escolheram o avião como meio de transporte para suas viagens. E até mesmo com a desvalorização do real em comparação ao dólar, muitas pessoas viajam ao exterior aquecendo o setor.

O Brasil tem dezenas de aeroportos que são controlados pela Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e também possui aeroportos controlados pelo setor privado.

Transporte hidroviário no Brasil

É o meio de transporte marítimo ou fluvial. Entre os principais produtos transportados por esse meio estão a soja e o milho.

O Brasil é um grande exportador e muito dessa conquista se dá pela localização privilegiada de seus portos. E isso contribui positivamente para o Produto Interno Bruto – PIB.

Transporte público no Brasil

O transporte público brasileiro é severamente criticado por quem o utiliza. É considerado um transporte caro e que não oferece o conforto necessário para realizar uma viagem.

Os principais meios de transportes públicos são:

A superlotação do serviço, alinhado com a má condição muitas vezes do transporte, faz com que a população acabe convocando protestos para melhores condições do serviços e menor custo.

Sistema de transportes é um tema que precisa entrar em seu plano de estudos, pois ‘vira e mexe’ cai em vestibulares e no ENEM.

