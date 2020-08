Geografia: Entenda o que estuda a climatologia e suas subdivisões

A climatologia é um tema sempre presente em vestibulares e no ENEM na parte de geografia. Vez ou outra surge relacionada em algum assunto da atualidade também. Portanto, estudantes que se preparam para tais provas precisam ficar por dentro dessa matéria.

O que é climatologia

Climatologia consiste no estudo do clima que enxerga as condições de tempo em determinados lugares ao longo de um período.

Através dessa análise do tempo que se torna possível observar as mudanças climáticas, as quais ocorrem em um processo acelerado atualmente.

Leva-se em consideração as variáveis e médias das alterações climáticas no curto e longo prazo.

A sua evolução

As primeiras observações surgiram no século VI a.c. na Grécia e começou a ter grandes avanços no Renascimento Cultural nos séculos XVI e XVII quando surgiu a teoria do Geocentrismo.

A tese era defendida pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu e pela Igreja Católica, pois colocavam a Terra como centro do universo. Porém a tese foi contestada pelo também astrônomo Nicolau Copérnico que criou o Heliocentrismo que credita ao sol o centro do universo.

Todas essas teses foram importantes para se formar o conhecimento sobre o clima do nosso planeta. E pensando em uma melhor visão, em 1593 Galileu Galilei cria o primeiro termômetro para conseguir realizar análises sobre as alterações da atmosfera.

Já em 1643, Evangelista Torricelli descobre o barômetro de mercúrio. E mais tarde, em 1832, com a criação do telégrafo, tornou-se possível reunir todos os dados sobre o tempo.

O que estuda a climatologia

A climatologia pauta seus estudos em alterações nos seguintes elementos:

Temperatura

Precipitação

Ventos

Nebulosidade

Latitude

Altitude

Relevo

Maritimidade

Continentalidade

Correntes marítimas quentes

Correntes marítimas frias

Massa de ar

Subdivisões

A climatologia possui algumas subdivisões e são elas:

Regional: Descrição do clima em áreas selecionadas do planeta. Sinótica: Estudo do tempo e do clima em um local confrontada ao padrão de circulação atmosférica Física: Investiga o comportamento dos elementos do tempo. Como a energia global e regimes de balanço hídrico da Terra e da atmosfera. Dinâmica: Demonstra os movimentos atmosféricos em diversas escalas, sobretudo na circulação geral do planeta. Aplicada: Destinada à aplicação do conhecimento climatológico nas soluções de problemas que afetam a humanidade. Histórica: Estudo do clima através do período de tempo.

E então, gostou de conhecer mais sobre climatologia. Saiba que esse está entre os temas de geografia mais citados no ENEM e em vestibulares. Portanto, valorize esse estudo!

