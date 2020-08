Geraldo Magela estreia primeiro talk show de cego do Brasil na Band

O humorista Geraldo Magela, também conhecido como O Ceguinho, estreou seu programa de humor na TV aberta. O comediante vai mostrar nas próximas semanas sua versatilidade na Band Minas com um elenco para lá de especial.

Com a inovação, Cegos, Mancos e Loucos, título da atração do humorista, se torna o único talk show com um cego à frente no Brasil.

O programa trará convidados parcialmente conhecidos pelo público. Geraldo Magela, em conversa com o RD1, disse que baterá um papo com MarCEGO Rezende, Silvio CEGO, DerCÉGOnçalves, Fausto CEGO, além de outras personalidades que podem não ser tão famosas assim.

Sempre rindo dos próprios problemas, Magela disse que não pretende deixar o baixo-astral tomar conta de seus telespectadores mineiros durante pandemia do coronavírus. O profissional do humor ainda garantiu que se não fosse a Covid-19, não teria essa oportunidade na televisão.

O talk show estreou neste sábado (01), às 9h30, na Band Minas. Para aquecer o público antes de dar às caras na TV, Magela fez uma live na última segunda-feira (27) em seu canal no YouTube com um show de stand-up. Ainda de acordo com o comediante, bem ao estilo Silvio Santos, quem assistiu ao evento concorreu a um prêmio em dinheiro correspondente ao valor do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal, no valor de R$ 600.