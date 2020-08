Gerenciador de Dispositivos do Windows 10 perde busca por drivers

A Microsoft removeu uma opção do Gerenciador de Dispositivos em uma de suas mais recentes atualizações do Windows 10. A partir de agora, não é mais possível usar o recurso para buscar e atualizar drivers automaticamente a partir da janela.

Segundo o site Windows Latest, a mudança foi notada a partir da build 19041.423 do sistema operacional. A empresa não chegou a justificar a mudança, mas é possível que ela envolva a intenção de concentrar todas as opções de melhoria do sistema na Central de Configurações do Windows 10.

Em vez de oferecer a opção por meio do Gerenciador de Dispositivos e já executar o processo, agora atualizações só podem ser feitas se o driver já estiver presente no computador ou puder localizá-lo manualmente em uma pasta.

A nova janela da busca por drivers no Gerenciador de Dispositivos.Fonte: Windows Latest

Quem quiser fazer a atualização de drivers a partir do catálogo oferecido pela Microsoft precisa fazer o seguinte caminho: Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update > Ver atualizações opcionais > Atualizações de driver.