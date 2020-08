Gerrard explica por que recusou convite para festa do título da Premier League com elenco

Steven Gerrard é um dos maiores nomes da história do Liverpool, um ídolo que liderou o time na conquista da Champions League em 2005, mas que encerrou a carreira sem a oportunidade de ser campeão da Premier League.

O jejum na Inglaterra acabou há semanas, quando o Liverpool garantiu o troféu com sete rodadas de antecedência. Gerrard, inclusive, foi convidado para participar da comemoração com os jogadores, comissão técnica e funcionários, mas recusou.

“Estava em casa, assistindo ao jogo pela TV. Fui convidado para ir e ficar com os jogadores, mas achei que ficar em casa com a minha família e deixar o time comemorar sozinho era a coisa certa a fazer”, disse o ídolo, em declarações publicadas neste domingo no jornal Liverpool Echo.

Steven Gerrard, técnico do Rangers, durante jogo do Escocês contra o Aberdeen Getty

Mas isso não significa que o ídolo, hoje treinador do Rangers, da Escócia, não tenha festejado o título de maneira efusiva.

“Não havia uma casa mais feliz em Formby que a minha, pode ter certeza. Eu estive ao lado de Jurgen desde o primeiro dia dele no clube, quando ele nos fez acreditar que estávamos perto de embarcar em uma jornada incrível”, afirmou.

“Fiquei imensamente orgulhoso quando o vi sendo campeão – e também aliviado, por acompanhar a luta por tanto tempo, como torcedor e jogador”, concluiu.