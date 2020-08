Gestão de negócio no empreendedorismo, trata-se de toda a gestão realizada para que o negócio dê certo e tenha sucesso.

O empreendedor tem um esforço contínuo de equilibrar todas as demandas da empresa, o que se torna um grande desafio.

Quando se fala em abrir um negócio, falamos de impostos, estoque, contabilidade, aluguel, fiscalização entre outros fatores.

Portanto, para empreender é preciso muito comprometimento, flexibilidade, disposição para o trabalho e liderança.

Porém alguns fatores devem ter um pouco mais de atenção no negócio como: clientes, gestão financeira, equipe e o papel da empresa.

Foco no cliente

O foco principal sempre deve ser o cliente, pois através dele que acontecem as vendas, o marketing boca a boca, enfim, toda movimentação da empresa começa ali no relacionamento com o cliente.

Portanto, para um bom relacionamento com ele, é necessário um bom atendimento, esclarecer todas as dúvidas, tratá-lo com educação e respeito, ser honesto com ele e principalmente saber ouvir o que ele tem a dizer.

Investir também no pós-venda, como podemos ver nessa reportagem estratégia de fidelização do cliente, pois nada adianta agradar somente no ato da compra seu cliente.

É necessário que você faça todo um atendimento após a concretização da venda também, cliente satisfeito volta a comprar e principalmente recomenda sua marca.

Invista em diferentes formas de atendimento: chat, telefone e e-mail são algumas das principais formas de atendê-lo.

Gestão Financeira

Sem dúvidas essa é a etapa mais importante da administração de um negócio, através da gestão financeira o empreendedor tem controle do faturamento, dos relatórios de vendas, das contas a receber e a pagar, controle inclusive do estoque.

O ideal é que tudo isso seja administrado através de um sistema ERP, onde fica guardado todas as informações relacionadas ao financeiro, desde a emissão do pedido até o pagamento da mercadoria.

Dentro da gestão de negócio fala-se muito na gestão financeira, pois uma empresa nem sempre “quebra” por falta de venda ou de lucro, mas sim por falta de caixa.

E a falta de caixa dá-se devidamente por falta de uma boa e organizada gestão financeira.

Equipe

Quando falamos em equipe, falamos de pessoas que trabalham juntas, sonham juntas e almejam o sucesso. Colaborador focado e engajado, é a certeza de grandes resultados.

A motivação de uma equipe se dá a uma boa gestão. Um bom gestor não é aquele que senta e só manda, mas sim aquele que motiva, que levanta as mangas e batalha junto, incentiva e entende cada colaborador com suas individualidades.

Um bom gestor:

Organiza tarefas

Tem boa comunicação com a equipe

É transparente

Está sempre atento aos problemas e como solucioná-lo

É proativo

Papel da empresa

Um empreendedor deve sempre trabalhar para o próprio desenvolvimento.

Isto inclui estudos, cursos, treinamentos tanto dele quanto do restante da equipe, e até mesmo em momentos mais difíceis de aconselhamentos externos, geralmente feitos com consultorias especializadas.

Enfim com o crescimento da empresa, o empreendedor deve se auto analisar e avaliar aonde está sua maior contribuição naquilo que ele está desenvolvendo, seja no desenvolvimento do produto, na relação com o mercado, na relação com colaboradores ou até mesmo na divulgação da empresa.

A gestão de negócios é muito importante, com certeza com essas dicas sua empresa vai se destacar ainda mais.

E lembre-se que uma empresa bem estruturada é resultado de muito esforço e dedicação.