Gian Luca e Bruno Gagliasso revelam segredos impressionantes da família

Enquanto Giovanna Ewbank está de licença maternidade para cuidar do filho recém-nascido, Zyan, seu marido e irmão, Bruno Gagliasso e Gian Luca Ewbank dominaram os conteúdos do canal no Youtube da atriz. Em vídeo recente publicado, os dois acabaram fazendo revelações bombásticas.

Entre os assuntos comentados esteve uma briga feia entre os dois no passado. “Quando a gente [Bruno e Giovanna] se separou, que chegou no meu ouvido que você ia me matar quando me visse“, contou Bruno. “Mas, aí, quando a gente se viu, começou a se abraçar e a chorar. Foi ali que vi o quanto a gente se amava“, completou.

Em seguida, Gian revelou que não foi muito com a cara do cunhado, assim que se conheceram. “Eu lembro que a gente chegou lá [em um churrasco] e o Bruno chegou na Gio que nem um tarado babão. Dando uns beijos, com a mão na bunda, aquele abraço com mão na bunda. Eu sempre tive muito ciúmes da minhã irmã e ali não tinha o que fazer, ela estava apaixonada“, lembrou o artista plástico.

“Se ela tinha uns 21, 22 anos, vc tinha 17, 18. Normal ser mais ciumento“, disse Bruno, colocando panos quentes. O irmão de Ewbank também precisou responder com quantas amigas da irmã já se relacionou. “Mais de cinco, seis… umas dez. E não estou com ninguém, estou bem, tranquilo“, disparou ele, que relembrou também o lugar mais inusitado que já fez sexo: “Sabe aquelas guaritas de rua?“.

Gagliasso, por sua vez, foi bem humorado quando questionado sobre o que poderia melhorar em seu desempenho sexual. “Sempre tem lugar para melhorar sempre. A gente dá pra melhorar em tudo. O dia que a gente achar que é fodão, já era. Principalmente melhorar na disposição para fazer sexo [risos]. Depois de 10 anos de casado, vai dando uma preguicinha…“, brincou.