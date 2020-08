Giba se emociona ao registrar nascimento da filha caçula

Giba já era pai de Nicoll (16) e Patrick (12), fruto do casamento com Cristina Pirv, que durou entre 2003 e 2012. Hoje o esportista é casado com a ex-modelo Malu Daudt desde 2013 e com ela teve mais uma filha menina, recém-nascida.

Brianna é o nome da bebê, que nasceu na segunda-feira (24), conforme o ex-jogador de volei anunciou em seu perfil do Instagram: “‘Nunca te vi mas sempre te amei’… Isso que sinto ao ter você, minha filha Brianna, nos braços. Maria Luiza, amor, te amo muito. Parabéns por esses 9 meses, você foi uma guerreira, ops você é uma guerreira”.

Depois de exaltar a esposa e a filha, ao fotografar um momento pós-parto, Giba caprichou ao falar mais de Brianna, que estava em seu colo: “Há 12 anos estávamos ganhando a medalha olímpica em Pequim! Mas hoje ganhei minha terceira medalha de diamante. Amor incondicional”.

“Parabens! Deus abençoe a família”, comentou Bruninho, seu companheiro de profissão. O jogador de futebol Dentinho escreveu mensagem semelhante: “Parabéns irmão que Deus abençoe sempre”. As gêmeas Bia e Branca Feres também deixaram seu recado: “Que amor! Parabéns casal querido”,

Na ferramenta de Stories, o orgulhoso papai postou um vídeo da herdeira toda agasalhada com uma roupinha cosa e balbuciando sons: “Menos de 24 horas de vida e você está toda falante assim, é?”.

Confira: