Gilberto Gil faz desabafo e revela quando percebeu o racismo

Filho de um médico querido e de uma professora da escola municipal de Ituaçu, na Bahia, Gilberto Gil revelou que não tinha a percepção do racismo na juventude, e que só percebeu o preconceito e discriminação quando entrou no ginásio. “Na idade quase adulta”, recordou.

“Eu só fui perceber essas questões muito depois, na adolescência, na idade quase adulta”, afirmou o cantor em conversa com Pedro Bial na madrugada desta quinta-feira (6). “Foi no ginásio quando começou um pouco, pois meus pais me mandaram para um colégio da elite onde o número de negros era muito pequeno; de 400 alunos, tinha dez negros na melhor das hipóteses”, contou.

“Então, ali as questões do racismo, da discriminação e do deslocamento social que aquele grupo étnico sofria começaram a surgir”, explicou Gilberto Gil, que confessou não ter sentido diferença quando criança.

“Eu não sentia nenhuma diferença. Meu pai era uma figura proeminente na cidade, um doutor muito querido, e minha mãe era professora na escola municipal, então não havia espaço para percepção da diferença”, disse. “O racismo e a discriminação não eram exercidos em relação a minha família”, completou.

O músico colocou Jorge Ben como sua influência pelo seu lado consciente para questões raciais na época. “Jorge era uma afirmação clara da grandeza do negro com aquele seu canto expressivo, sua poesia, seu versejar e a beleza que trazia aos temas negros de ser”, declarou.