Giovanna Antonelli é acusada de menosprezar Danni Suzuki e recebe críticas

Danni Suzuki virou assunto por conta de suas declarações sobre a produção de Sol Nascente, que afirmou ter sido escrita baseada em sua história e que a teria como protagonista. Giovanna Antonelli, vítima indireta de tais falas, resolveu falar sobre o assunto e não teve uma boa recepção.

A novela foi escrita por Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer, e dirigida por Leonardo Nogueira (que é marido de Giovanna). Danni revelou que foi tirada do papel principal por ser mais velha do que o esperado para a personagem, e depois foi demovida do papel de prima da protagonista pelo mesmo motivo; fazendo assim ela desistir da novela da Globo. Giovanna ficou com o papel de Alice, ao fim de tudo.

“As escolhas deles não eram compatíveis com as minhas escolhas. Então eu usei aquela situação para me impulsionar para algo melhor. E para mim foi um presente, porque uma porta internacional se abriu, vim a conhecer as premiações dos filmes, mergulhei na questão dos refugiados, comecei a ter tempo livre para dirigir o meu documentário e a tirar os projetos que tinha na gaveta”, disse a atriz, ao falar do tempo que passou longe da emissora, dedicand0-se a novas atividades.

Antonia Fontenelle, sempre opinativa em assuntos polêmicos, fez uma crítica ferrenha à Globo — onde já trabalhou — acusando o canal de promover panelinhas e citando o saudoso Marcos Paulo — famoso diretor de núcleo e com quem foi casada — como fonte de suas acusações: “Quando eu digo pra vocês que a TV Globo é feita por gente nojenta, há quem diga que é recalque (…) Não se esqueçam que eu fui esposa de um diretor de núcleo da TV Globo por 7 anos. E por ser um cara muito honesto, daqueles que sempre trabalhava de portas abertas, abominava panelinhas, ele sofria na pele esse tipo de sacanagem (…) Imagina o que essa ruma de atores passavam lá”.

Giovanna Antonelli se absteve de citar o nome de Danni Suzuki e reclamou da repercussão: “Jamais disputei ou troquei de papel com esta atriz, na minha carreira. Colocar meu nome nesta situação é vergonhoso”. Antonia apoiou a amiga, em mensagem enigmática: “Quem te conhece sabe”.

A mensagem de Giovanna não foi bem vista e seguidores acusaram a atriz de desdenhar da colega de profissão, como um que escreveu o seguinte: “Oi? Em nenhum momento ela falou isso! A pessoa que fez isso com ela está muito superior a você”. Outro internauta continuou as críticas: “Como assim ‘essa atriz’? Que jeito desrespeitoso de falar com a Danni, caiu no meu conceito”.

Uma terceira pessoa foi mais fundo no depoimento: “Acredito que tu, Giovana, apenas leu o texto, não soube fazer interpretação e tão pouco assistiu ao vídeo para ter feito esse comentário. Desce do salto mulher! Lembre-se que o mundo gira e que hoje podemos estar por cima, mas nada garante o dia de amanhã”.

Confira: