Giovanna Ewbank encanta seguidores com foto dos filhos dormindo

Giovanna Ewbank derreteu seus seguidores ao compartilhar uma foto dos filhos em um momento fofo. A esposa de Bruno Gagliasso postou uma foto em seu perfil no Instagram dos pequenos Bless e Titi dormindo na cama.

De pijamas, os herdeiros curtiram um profundo sono em uma cama de casal pra lá de confortável. Na legenda da imagem, a mamãe coruja escreveu: “Boa noite e bons sonhos“. Não demorou muito para que os seguidores comentassem a postagem de Giovanna Ewbank.

“Tem foto linda, mas essa é das mais lindas que já vi na vida“, enalteceu um fã. “Não aguento, eles tão enormes! Como pode, o tempo voa“, escreveu outro. “Boa noite família linda de Deus! Que a espiritualidade amiga os envolvam sempre no amor de Jesus Cristo“, rogou mais um.

“Tão lindinhos, esses dois juntinhos são tão fofos, coração chega fica quentinho“, confidenciou outra seguidora. “Eu quero morrer admirando você e Bruno, um dos motivos é saber que abraçaram essas duas vidas“, declarou-se ainda outro.

Durante a quarentena, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso usam o tempo disponível para experimentar coisas novas. Nos últimos dias, o casal vem compartilhando através dos Stories do Instagram a construção de uma casa na árvore para as crianças. No trabalho, o ator vem tendo a ajuda do sogro, Roberto Baldacconi, e de dois ajudantes especiais, os filhos Titi e Bless.

Ewbank usou o seu perfil na rede social para mostrar um lindo momento dos pequenos durante a obra. “Caraca, vocês estão ajudando na casa da árvore“, disse a apresentadora. “Os melhores ajudantes do mundo“, completou Gagliasso.

Quando notou que estava sendo gravado, Bless ainda posou para sair bem na foto, até a mãe explicar que, na verdade, se tratava de um vídeo. “Exibido“, brincou Bruno.

Com a chegada do mais novo integrante da família, Zyan, a rotina da residência do casal vem sendo ainda mais intensa. Gioh não se importa nenhum pouco de mostrar que está curtindo as dores e delícias do terceiro filho.

Confira: