Giovanna Ewbank faz confissão sobre paternidade do filho

Giovanna Ewbank mostrou nesta quarta-feira (12) a primeira foto do rostinho do pequeno Zyan, fruto do casamento com Bruno Gagliasso, mas a aparência da criança fez a apresentadora brincar com a situação.

Por meio dos Stories do Instagram, ela publicou uma montagem inusitada e afirmou que o bebê mais parecia com seu irmão, Gian Luca, dizendo que ele seria o verdadeiro pai, juntamente com o ator da Netflix.

“Acho que meu filho na verdade é filho do meu marido @brunogagliasso com meu irmão @baldacconi”, disparou, mostrando tio e sobrinho fazendo biquinho com a boca. Imediatamente, o post repercutiu.

Ao mostrar o rosto de Zyan pela primeira vez, ela afirmou: “Nem sei o que dizer… Só sentir. TE AMOOOOO meu pinguinho“. O clique foi compartilhado no Instagram, na noite de terça-feira (11), e ganhou mais de 2 milhões de curtidas, além de celebridades comentando.

“Ah, meu Deus. Que Deus abençoe cada dia mais“, escreveu a ex-BBB Rafa Kalimann. “Meu Deus socorro“, completou a atriz Agatha Moreira, também colocando um emoji de olhar apaixonado. “Biquinho de beijo“, disparou Fabíula Nascimento.

“Ô meu Deeeeeeus! Que amor! Parabéns! Deus abençoe imensamente vocês cinco“, desejou Thais Fersoza. Giovanna e Gagliasso adotaram Titi — de 7 anos de idade — em 2015, quando fizeram uma visita ao Malawi.

Quatro anos depois, o casal adotou o pequeno Bless, novamente oriundo do país africano. “Nunca na minha vida, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia teria uma família tão maravilhosa como a minha”, disparou Gioh.

E tudo partiu de um sonho, que acreditem, não era meu, mas do cara mais incrível que eu conheci nessa vida, que se tornou meu namorando, depois meu marido e hoje o pai dos meus filhos, anjos que a vida me deu“, declarou a atriz em seu perfil do Instagram.

