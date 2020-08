Giovanna Ewbank mostra lindo momento dos filhos com Bruno Gagliasso e emociona

Durante a quarentena, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso seguem usando o tempo para experimentar coisas novas. Nos últimos dias o casal vem compartilhando através dos Stories do Instagram a construção de uma casa na árvore para as crianças. No trabalhado, o ator vem tendo a ajuda do sogro, Roberto Baldacconi, e de dois ajudantes especiais, os filhos Titi e Bless.

Ewbank usou o seu perfil na rede social para mostrar um lindo momento dos pequenos durante a obra. “Caraca, vocês estão ajudando na casa da árvore”, disse a apresentadora. “Os melhores ajudantes do mundo“, completa Gagliasso.

Quando notou que estava sendo gravado, Bless ainda posou para sair bem na foto. Até a mãe explicar que, na verdade, tratava-se de um vídeo. “Exibido“, brincou Bruno.

Com a chegada do mais novo integrante da família, Zyan, a rotina da residência do casal vem sendo ainda mais intensa. Gioh não se importa nenhum pouco de mostrar que está curtindo as dores e delícias de ter passado pela experiência de um parto.

“Nossos dias, noites, madrugadas…“, escreveu ela ao legendar a imagem em que aparece amamentando o bebê, completamente descabelada e com expressão de cansaço.

